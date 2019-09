Kriminalität : Trickbetrüger bringen 84-Jährige in Rostock um 20 000 Euro

von dpa

24. September 2019, 19:25 Uhr

Eine 84-jährige Frau aus Rostock hat trotz immer wiederkehrender Polizeiwarnungen 20 000 Euro an Trickbetrüger gezahlt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die Seniorin am Dienstag von einem falschen Notar angerufen, der für eine Verwandte dringend eine höhere Summe wegen eines Autokaufs brauche. Die Rentnerin holte das Geld von der Bank und übergab es einem Boten. Bei drei weiteren Betrugsversuchen in Rostock, Wismar und Crivitz sei es nicht zu einer Geldübergabe gekommen, hieß es. Im Nordosten häufen sich derzeit wieder solche Versuche. Laut Polizei haben Senioren mit solchen Tricks in diesem Jahr bereits mehr als 460 000 Euro ergaunert.