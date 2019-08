Triathlon : Triathlet Raelert bricht sich bei Unfall Schlüsselbein

Triathlet Michael Raelert hat sich bei einem Trainingsunfall in der Schweiz das Schlüsselbein gebrochen. Wie sein Team am Freitag mitteilte, stieß der ehemalige 70.3-Welt- und Europameister aus Rostock am Donnerstag auf den letzten Kilometern seines Radtrainings nahe St. Moritz mit einem Auto zusammen und zog sich neben dem Bruch noch zahlreiche Prellungen und Schürfwunden zu.

von dpa

09. August 2019, 18:55 Uhr

«Damit ist mein Traum von Hawaii 2019 nun geplatzt», sagte der 38-Jährige. Raelert, dessen älterer Bruder Andreas dreimal WM-Zweiter beim legendären Ironman auf Hawaii wurde, hatte gehofft, sich in der kommenden Woche in Schweden noch für die WM qualifizieren zu können. «Ich hoffe, dass ich bald wieder mit dem Training beginnen kann. Im Moment ist dies allerdings noch sehr weit weg für mich», sagte Raelert.