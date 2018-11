Geschichte : Treffen von Schülern aus Ost und West an ehemaliger Grenze

von dpa

09. November 2018, 17:30 Uhr

Führende Politiker aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag in Herrnburg nahe Lübeck Jugendliche aus beiden Bundesländern getroffen. Mit rund 150 Schülern aus Lübeck, Lüdersdorf und Grevesmühlen (beide Landkreis Nordwestmecklenburg) diskutierten Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) über Perspektiven für junge Menschen in der Region. Am Abend wollten Schwesig und ihr schleswig-holsteinischer Kollege Daniel Günther (CDU) an einem Martinsumzug teilnehmen und das Martinsspiel in der Herrnburger Kirche besuchen. Im Anschluss war eine Begegnung mit Bürgern geplant.