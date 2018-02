Bürgerschaft : Treffen der SPD-Fraktionen von Hamburg und MV

Zur Vertiefung der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg haben sich die Vorstände der SPD-Fraktionen von Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg getroffen. Bei dem Treffen am Mittwoch im Rathaus der Hansestadt sollte es vor allem um die Themen Wirtschaft, Tourismus und Verkehr gehen. «Uns verbinden viele gemeinsame Themen, die nicht an den jeweiligen Landesgrenzen halt machen, dies umfasst gute Verkehrsverbindungen auf Schiene und Straße genauso wie Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit», sagte der Vorsitzende der Hamburger SPD-Bürgerschaftsfraktion, Andreas Dressel.

von dpa

21. Februar 2018, 16:43 Uhr

Sein Schweriner Kollege Thomas Krüger wies auf die Ausweisung von «sechs Premiumgewerbeflächen» der Metropolregion hin, die in Mecklenburg-Vorpommern liegen. Damit werde klar, dass der Nordosten mit seiner «wundervollen Natur» mehr anbiete könne als Naherholung, erklärte Krüger. Vor einem Jahr waren Mecklenburg-Vorpommerns Hauptstadt Schwerin und der Altkreis Parchim in die Metropolregion Hamburg mit ihren nun etwa 5,3 Millionen Menschen aufgenommen worden.