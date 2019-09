Unfälle : Trecker-Gespann fährt auf Auto auf: Zwei Frauen verletzt

von dpa

07. September 2019, 16:53 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit einem Trecker sind am Samstag in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Frauen verletzt worden. Der 33 Jahre alte Treckerfahrer habe ein verkehrsbedingt vor ihm haltendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Die Zugmaschine samt Anhänger prallte mit großer Wucht gegen das Auto und schob dieses noch gegen einen weiteren Wagen. Die beiden verletzten Frauen im Alter von 53 und 62 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.