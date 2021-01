Unfälle : Transporter verfehlt Tanksäule und rammt Tankstelle

Der Versuch, Treibstoff zu tanken, ist einem Transporterfahrer in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gründlich misslungen.

Wolgast | Der 54-Jährige hat am Dienstag auf dem Weg zu den Zapfsäulen das Tankstellengebäude gerammt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Mitarbeiter in der Tankstelle hatten dabei noch Glück: Der heftige Aufprall wurde durch eine erst kurz zuvor inst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.