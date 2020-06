Unfälle : Transporter kracht in Pkw: Beifahrerin tot

von dpa

21. Juni 2020, 09:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 66-Jährige auf dem Beifahrersitz eines Pkw getötet worden. Der 62-jährige Fahrer wurde am Samstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines ebenfalls am Unfall beteiligten Transporters zog sich leichte Verletzungen zu. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war dem Pkw nach Polizeiangaben in einer Kreuzung in die Seite gefahren.