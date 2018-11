Kriminalität : Transporter in Hagenow gestohlen und angezündet

von dpa

01. November 2018, 10:17 Uhr

Ein Kleintransporter, der in der Nacht zum Mittwoch in Hagenow gestohlen wurde, ist wenige Stunden später in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das auf einer Grünfläche abgestellt war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Diebe hatten den Angaben zufolge aus einem Büro in Hagenow den Fahrzeugschlüssel und dann den Transporter entwendet, außerdem ließen sie Gegenstände wie eine Sporttasche mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.