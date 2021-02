Demonstrationen : Traktoren-Korso: Bauern protestieren gegen Umweltauflagen

Landwirte haben gegen das geplante „Insektenschutzprogramm“ protestiert. Die Bauern fühlen sich nicht einbezogen und befürchten immer neue Verbote und Einkommensverluste. Auch die Bundeskanzlerin bekam einen Brief.

Stralsund | Unter dem Motto „Kooperation statt Verbote“ haben rund 200 Landwirte am Dienstag in Stralsund gegen noch mehr Umweltauflagen protestiert. Die Bauern zogen in einem großen Korso mit Traktoren durch die Stadt und hielten vor der Kreisverwaltung Vorpommern...

