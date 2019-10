Unfälle : Traktor gerät auf Gegenfahrbahn und rammt Auto: Verletzter

von dpa

14. Oktober 2019, 07:06 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto ist auf der Insel Rügen ein Mensch verletzt worden. Der 18 Jahre alte Traktorfahrer hatte auf einer Landstraße bei Gustow das Rechtsfahrgebot missachtet und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto eines 80-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 80-Jährige wurde am Sonntag leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 60 000 Euro. Die L 29 war wegen der Aufräumarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt.