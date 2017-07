Brauchtum : Traditionelles Fischerfest in Greifswald gestartet

Die Karussells drehen sich, die Fischbrötchen gehen über den Tresen: In Greifswald-Wieck hat am Freitag das dreitägige Fischerfest begonnen. Die Organisatoren erwarten wie in den Vorjahren rund 50 000 Besucher im zu Greifswald gehörenden Fischerdorf Wieck. Das Fischerfest gilt als größtes maritimes Volksfest der Region, das offiziell am Abend durch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) eröffnet werden sollte.