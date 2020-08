Unfälle : Trabi-Fahrer stirbt bei Unfall: Fahrlässige Tötung?

Nach dem tödlichen Frontalzusammenstoß am Wochenende bei Barth (Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte, war der Wagen einer Autofahrerin nach ersten Ermittlungen am Samstag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Trabant eines 61-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die 38 Jahre alte Autofahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik.

von dpa

03. August 2020, 08:42 Uhr