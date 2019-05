Kunst : Touristiker erwarten hohe Auslastung zu Pfingsten

Zum Pfingstwochenende vom 8. bis 10. Juni erwartet der Präsident des Tourismusverbands, Wolfgang Waldmüller, eine hohe Auslastung in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Eine Umfrage des Verbands habe eine Auslastung von 78 Prozent ergeben, was leicht unter der Vorjahreserwartung liege, teilte der Verband am Montag mit. «Zu Pfingsten hoffen wir wieder auf viele spontane Gäste, die sich nach einem Blick auf eine der Wetter-Apps auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern machen, um Kunst im Nordosten zu entdecken», sagte Waldmüller.

An Pfingsten öffnen zudem wieder rund 800 Künstler und Galeristen im ganzen Land ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten für «KunstOffen». Für die mittlerweile 25. Auflage weisen blau-weiße Fahnen und gelbe Sonnenschirme den Weg zu Künstlern, die sich beim Arbeiten über die Schulter schauen lassen. Das Programm reiche von «Horse Painting» - dem Bemalen von Pferden - über Fotografie, Malerei bis zu Schmuck und Keramik.