Krankheiten : Touristen auf den Urlauberinseln bereiten Abreise vor

Die Ankündigung, dass die Zufahrten zu den Inseln für Touristen gesperrt werden und gleichzeitig Urlauber die Inseln verlassen sollen, traf die Branche überraschend. Nun müssen die Gäste Koffer packen, nicht alle wissen davon.

von dpa

16. März 2020, 14:48 Uhr

Während in Schwerin die Spitzen von Politik und Wirtschaft über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Krise beraten, bereiten sich die Urlauber auf den Inseln auf ihre Abreise vor. Wie der Geschäftsführer von Usedom Tourismus, Michael Steuer, am Montag sagte, sei aber nach dem sehr gut gebuchten Wochenende keine Rückreisewelle zu erkennen. Die Gäste seien nur gebeten worden, die Inseln zu verlassen. Das werden sie sicherlich auch, zeigte sich Steuer überzeugt. Allerdings stünden die Servicetelefone seit Montag nicht mehr still. Und es gebe auch Gäste, die ihren Unmut über die Entscheidung deutlich zum Ausdruck bringen.

Die norddeutschen Küstenländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten beschlossen, wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ab Montag ihre Nord- und Ostseeinseln für Touristen sperren. Die Regelung sollte im Nordosten schrittweise umgesetzt werden. Am Montagmittag rollte der Verkehr über die Rügenbrücke noch ruhig. Die Kontrollen auf der Brücke sollten ab 18.00 Uhr eingerichtet sein, hieß es von der Polizeiinspektion Stralsund.

Wie die Geschäftsführerin des Tourismuszentrale Rügen, Mana Peter, sagte, war die Insel mit ihren rund 50 000 Gästebetten wegen des guten und milden Wetters für einen Vorsaisonzeitraum gut besucht. Sie rechnete mit einer Auslastung von rund 20 Prozent. Die Gäste würden nun informiert. Ein dpa-Reporter in Binz auf Rügen berichtete jedoch, dass es Urlauber gebe, die von den Auflagen zum Verlassen der Insel noch nichts gehört hätten.

Landesweit hatte sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern auf 50 erhöht. Den Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Rostock zufolge werden vier der Patienten im Krankenhaus behandelt.

Wegen der zu erwartenden massiven Auswirkungen forderte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, dringende Hilfe für die vielen touristischen Kleinunternehmer. Die Hilfe müsse schnell und leicht zugänglich sein, sagte er. Er denke nicht nur an Kredite oder Liquiditätshilfen, sondern auch an nicht zurückzahlbare Zuschüsse. Die Unternehmen müssten das Personal halten können, um nach dem Ende der Krise starten zu können. Für ihn ist der weitere Saisonverlauf mit einem «dicken roten Fragezeichen» versehen.

Unterdessen beklagte das Klinikum Karlsburg bei Greifswald Lieferengpässe bei wichtigen Materialien wie Handschuhen, Masken und Schutzkitteln. Mit Hochdruck werde nun an Lösungen gearbeitet, sagte der Ärztliche Direktor Wolfgang Motz. Karlsburg sei für den Notfall gerüstet und könne in kurzer Zeit Intensivbetten zur Behandlung von Corona-Patienten im externen Wundzentrum Karlsburg anbieten.

Der Hausärzteverband forderte Patienten auf, Praxen nur noch bei dringenden medizinischen Anlässen aufzusuchen. Termine für Routinekontrollen und Vorsorgeuntersuchungen könnten gut verschoben werden, sagte der Verbandsvorsitzende Stefan Zutz. Hintergrund der Aufforderung ist, dass nach Erkenntnissen des Verbands landesweit mindestens vier Praxen nach möglichen Kontakten mit positiv auf das Virus getesteten Patienten geschlossen und unter Quarantäne gestellt wurden. Oberstes Ziel müsse es sein, Praxisschließungen wegen möglicher Kontakte zu Infizierten zu vermeiden.