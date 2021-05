Gesundheit : Tourismusvertreter fordern konkrete Öffnungsperspektive

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Datum für einen Start in die Saison gibt es noch nicht. Das soll sich nach Ansicht von Verbänden möglichst am Dienstag ändern.

Rostock | Branchenvertreter fordern von der Landesregierung eine konkrete Öffnungsperspektive für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. „Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Tagen Boden verloren“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Verband hat ein Stufenmodell erarbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.