Tourismus : Tourismusverband wirbt mit Promi-Imagefilmen

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat eine fünfteilige Serie mit Imagefilmen gestartet. Dabei ist «Ruhe», die in dem bevölkerungsarmen Flächenland Mecklenburg-Vorpommern häufig zu finden ist, das durchgängige Thema. Für die gut einminütigen Clips, die ausschließlich im Internet zu sehen sind, wurden die Schauspieler Anneke Kim Sarnau und Hinnerk Schönemann engagiert. In zwei Filmen ist auch Kabarettist Olaf Schubert dabei. Die Reichweite soll sich nach einem Zeitraum von einem halben Jahr mindestens im Bereich von einer Million Zuschauer bewegen, die gesamte Laufzeit betrage zwei Jahre, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Bernd Fischer, am Donnerstag in Rostock.

von dpa

18. Januar 2018, 15:20 Uhr

Laut einer repräsentativen Gästebefragung ist Ruhe für fast 50 Prozent der MV-Urlauber, also rund sechs Millionen Menschen, ein ausschlaggebender Grund für eine Reise in den Nordosten. Mit Ruhe würden auch Werte wie die innere Balance und Ausgeglichenheit verbunden, sagte Fischer. Dazu gebe es die natürlichen Vorzüge des Landes wie die Naturlandschaften mit Seen, Stränden oder Nationalparks. Mit Blick auf die zentrale Rolle des Landes als Partnerland der Internationalen Tourismusbörse in Berlin werden die Filme in die englische Sprache synchronisiert.