Tourismus : Tourismuskonzeption soll neuen Schwung geben

Als der «echte Norden» macht Schleswig-Holstein dem Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern seinen Rang streitig. Und an der polnischen Ostseeküste entwickelt sich der Fremdenverkehr derzeit auch recht dynamisch. Für Wirtschaftsminister Glawe Anlass zu handeln.

von dpa

20. November 2018, 13:18 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will als Tourismusland schneller auf veränderte Kundenwünsche und neue Trends reagieren, um seinen Platz unter den beliebtesten Reisezielen der Deutschen zu verteidigen. Die Ansprüche der Gäste und die Bedürfnisse der Beschäftigten veränderten sich und neue Qualitätskriterien etablierten sich im Markt. «Deshalb ist es wichtig, noch flexibler auf diese Herausforderungen zu reagieren», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin bei der Präsentation des neuen Landestourismuskonzepts. Nach Jahren des Wachstums hatte der Tourismus im verregneten Vorjahr im Nordosten erstmals wieder Einbußen verzeichnet und dabei erkennen müssen, wie stark er vom Wetter abhängig ist. Glawe kündigte Neuerungen bei der Infrastrukturfinanzierung und der Investitionsförderung an.