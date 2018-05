Tourismus : Tourismusgesetz: Wirtschaftsverband teilt CDU-Kritik

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hält nichts von einem Landes-Tourismusgesetz, das der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer (SPD), ins Gespräch gebracht hatte. «Jede weitere zusätzliche Belastung der heimischen Wirtschaft, ob durch neue Abgaben oder einengende Verordnungsvorschriften, lehnen wir ab», sagte der Sprecher der Vereinigung der Unternehmensverbände, Sven Müller, am Montag in Schwerin. Er forderte die SPD/CDU-Regierung auf, endlich ein von beiden Koalitionspartnern getragenes und von der Tourismuswirtschaft unterstütztes Tourismuskonzept zu beschließen. «Das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern braucht weder Kompetenzgerangel zwischen Staatskanzlei und zuständigem Wirtschaftsministerium noch neue Gesetze», betonte Müller.

von dpa

07. Mai 2018, 14:14 Uhr

Zuvor schon hatte die CDU-Landtagsfraktion mit Verwunderung auf den Vorschlag Meyers reagiert und ihn aufgefordert, die Verantwortung des CDU-geführten Wirtschaftsressorts zu achten. «In unserem Koalitionsvertrag steht nichts von einem sogenannten Tourismusgesetz», erklärte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller, der auch Präsident des Landes-Tourismusverbands ist. Meyer, der wiederum dem Deutschen Tourismusverband vorsteht, hatte ein Tourismusgesetz vorgeschlagen, um die Schlagkraft der Branche in Mecklenburg-Vorpommern zu erhöhen. Ihm seien die Strukturen zu unübersichtlich, für Marketing bleibe zu wenig Geld, hatte Meyer bemängelt und Regelungen nach österreichischem Vorbild befürwortet.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sind landesweit rund 131 000 Menschen im Tourismus beschäftigt. Die Wertschöpfung liege bei 4,1 Milliarden Euro und mache zwölf Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern aus. In keinem anderen Bundesland sei der Anteil höher, hieß es.