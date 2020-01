Arbeitsmarkt : Tourismusflaute: 3000 Arbeitslose mehr als im November

Winterzeit ist eine Zeit höherer Arbeitslosigkeit im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern. Wirtschaftsminister Glawe hofft auf mehr Saison-Unabhängigkeit.

von dpa

03. Januar 2020, 12:27 Uhr

Die winterliche Tourismusflaute hat die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahresende weiter steigen lassen. Für Dezember wies die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag 58 100 Menschen ohne Job aus - 3000 mehr als einen Monat zuvor. Die Erwerbslosenquote kletterte von 6,7 auf 7,1 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,6 Prozent.

Vor allem in den Tourismusregionen meldeten sich im Dezember mehr Menschen erwerbslos, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Allein im Landkreis Vorpommern-Rügen schnellte die Zahl der Betroffenen um 1200 oder 13,9 Prozent in die Höhe. Der Anstieg sei saisonal typisch und entspreche dem Niveau der vergangenen Jahre. Bereits im November war die Zahl der Erwerbslosen in MV im Vergleich zum Vormonat um 1600 gestiegen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen war mit einem Plus von 12 Prozent bereits damals besonders stark betroffen.

Haupt-Koopmann sieht den Arbeitsmarkt im Nordosten dennoch in robuster Verfassung. In diesem Jahr sei die niedrigste Dezember-Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung verzeichnet worden, sagte sie. Der Rückgang zum Vorjahresmonat sei der stärkste im gesamten Osten gewesen, das Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung die stärkste innerhalb der neuen Länder. «Wir haben weiterhin eine hohe Arbeitskräftenachfrage.» Außerdem hielten Unternehmen verstärkt ihre Beschäftigten mit Blick auf den Fachkräftemangel, selbst in Zeiten von Auftragsflauten.

Die Chefin der Regionaldirektion rechnet für 2020 mit einer weiter sinkenden Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die Zahlen auch nur noch leicht zurückgehen dürften, wie sie sagte. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dürfte Haupt-Koopmann zufolge ebenfalls weiter zunehmen, die Dynamik werde aber zurückgehen. «Wir haben im Vergleich zu anderen Teilen des Bundesgebietes immer noch eine sehr stabile Entwicklung», sagte sie. «Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir viele stabile Branchen haben.» Dazu gehörten die konjunkturunabhängigen Bereiche Sozialwesen und Gesundheit.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bezeichnete die Auftragslage der Unternehmen im Land als gut, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmten. Für 2020 kündigte er an, alle Anstrengungen darauf auszurichten, dass noch mehr Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job finden. Dazu gehöre mehr Saisonunabhängigkeit.

Ein großes Thema bleibe die Fachkräftesicherung, erklärten Glawe und Haupt-Koopmann übereinstimmend. Die Arbeitsagenturen würden auch 2020 viel Kraft in die Qualifizierung von Arbeitslosen stecken, sagte die Chefin der Regionaldirektion. Im vergangenen Jahr haben nach ihren Worten im Nordosten rund 8000 Erwerbslose an einer Weiterbildung teilgenommen - 7,6 Prozent mehr als 2018. Davon hätten allein 1700 einen Lkw- oder Busführerschein erworben. Ein weiterer Weiterbildungsschwerpunkt sei die Altenpflege. Außerdem begannen 2019 rund 700 junge Erwachsene bis 35 Jahre eine Berufsausbildung. Abbrecher gebe es dabei kaum, sagte Haupt-Koopmann.