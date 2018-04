Tourismus : Tourismusbranche mit Ostern nicht unzufrieden

Das widrige Osterwetter hat der Bilanz der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern nicht in großem Umfang geschadet. «Die Bilanz ist substanziell nicht getrübt worden», sagte der Sprecher des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Dienstag. Die meisten Menschen würden Ostern mehr als ein Fest der Familie und der Auszeit denn als Urlaubszeit sehen. Er ging davon, dass etwa zwei Drittel der Kapazitäten gebucht wurden. Der erste Saisonhöhepunkt sei insgesamt zufriedenstellend verlaufen.

von dpa

03. April 2018, 13:59 Uhr

Es sei klar, dass Ostern eine Zeit ist, bei der nicht zwangsläufig gutes Wetter herrsche. Deshalb seien die Erwartungen auch nicht sehr hoch gewesen. Gelitten habe beispielsweise die Außengastronomie, hier habe es Umsatzeinbußen gegeben.