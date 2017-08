Tourismus : Tourismusbranche leicht im Plus: Regenfolgen unklar

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Trotz verregneter Hauptsaison und ausbleibender Auslandsgäste rechnet Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) für das Jahr 2017 erneut mit einem Tourismusrekord. «Ich wage die Prognose, dass wir 30,5 Millionen Übernachtungen schaffen», sagte der Minister am Dienstag bei der Präsentation der Halbjahresbilanz in Schwerin. Der Vorsitzende des Tourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller, äußerte sich unter Hinweis auf die Unbilden des Wetters und auf eine wachsende innerdeutsche Konkurrenz zurückhaltender: «Ich wäre schon sehr froh, wenn wir die Vorjahresergebnisse wieder erreichen.» Im Jahr 2016 hatte die Fremdenverkehrbranche im Nordosten mit 30,3 Millionen Übernachtungen ihr bislang bestes Resultat verzeichnet.

Wie aus den Haljahreszahlen hervorgeht, legte Mecklenburg-Vorpommern in der Gunst der Urlauber zwar weiter zu. Doch profitierte das Land deutlich weniger von der wachsenden Nachfrage nach heimischen Reisezielen als andere Regionen Deutschlands. Laut Glawe zählten die größeren gewerblichen Tourismusbetriebe im Nordosten von Januar bis Juni 11,8 Millionen Übernachtungen. Das sei im Vergleich zum Rekordjahr 2016 erneut ein Plus von 0,9 Prozent gewesen. Bundesweit sei der Zuwachs mit 3,2 Prozent aber weitaus kräftiger ausgefallen. «In anderen Regionen läuft die Entwicklung dynamischer. Wir werden unser Marketing weiter forcieren», sagte Glawe und kündigte für den Oktober die Vorlage des neuen Landestourismuskonzeptes an.

Laut Statistik verzeichneten Reha-Kliniken mit 2,9 Prozent im ersten Halbjahr den größten Zuwachs, Hotels meldeten 1,8 Prozent mehr Übernachtungen, Campingplätze ein Plus von 1,4 Prozent. Ferienhäuser und -wohnungen büßten hingegen 2,1 Prozent ein. Zu den Verlierern zählte Glawe auch die Außengastronomie und die Strandkorbvermieter. Diese hätten insbesondere in den beiden Sommermonaten Juli und August, für die noch keine Daten vorlägen, witterungsbedingt deutlich schlechtere Geschäfte gemacht, als in vorhergehenden Jahren.

Regional waren im ersten Halbjahr die Mecklenburgische Seenplatte und die Mecklenburgische Schweiz mit Zuwächsen von 7,0 Prozent die großen Gewinner, Usedom verzeichnete 2,2 Prozent mehr Übernachtungen. Leichte Rückgänge gab es an der Mecklenburgischen Ostseeküste und auf Rügen. Einen merklichen Rückgang musste die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit einem Minus von 4,6 Prozent verkraften. Städtetourismus liegt weiter im Trend. Davon profitierten vor allem Wismar und Greifswald.

Einen kräftigen Rückgang gab es bei Gästeübernachtungen aus dem Ausland. Allen Werbeaktionen zum Trotz kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lediglich etwa 140 000 Gäste von außerhalb und buchten 348 000 Übernachtungen. Das war laut Glawe ein Minus von 6,9 Prozent. Vor allem Niederländer kamen deutlich weniger nach Mecklenburg-Vorpommern. Glawe stellte dies in direkten Zusammenhang mit der Vorliebe der Holländer für das Campen, für das die Witterung nicht optimal gewesen sei. Auch bei Gästen aus der Schweiz und aus Österreich sowie aus Skandinavien habe es Rückgänge gegeben.

Nach Einschätzung Waldmüllers wird die Sommersaison, die etwa ein Drittel des Jahresgeschäftes ausmache, wegen des regnerischen Wetters hinter dem Vorjahresergebnis zurückbleiben. Statt mit 10,5 Millionen, sei mit etwa 10 Millionen Übernachtungen zu rechnen.

Wie Jörg Pommerening vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sagte, blieben vor allem an der Küste viele Spontanbesucher aus. «Das Potenzial an Kurzurlaubern aus Ballungszentren wie Berlin oder Hamburg konnten wir in diesem Sommer nicht nutzen», sagte er. Zudem hätten Urlauber die oft langen Stornierungsfristen der Online-Plattformen genutzt und ihre Reisen kurz vor Antritt noch storniert. Befürchtet wird auch, dass sich die Erfahrungen mit dem Dauerregen auf das Buchungsverhalten im kommenden Jahr auswirken könnten.

Pommerening äußerte sich zudem kritisch zu den Planungen im Straßenbau. «Wir können nicht alles auf das Wetter schieben. Sechs, sieben Baustellen in der Hauptsaison vor solchen Zielen wie Usedom und Darß-Zingst sorgen für Staus, die Gäste einfach abschrecken», sagte er.

Die Linksfraktion nahm die Halbjahresbilanz zum Anlass, erneut für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne in der Branche zu werben. Ohne qualifiziertes und ausreichendes Personal nutze die beste Hotelanlage nichts. «Deshalb ist es notwendig, die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zu verbessern. An denen hat sich außer der Einführung des Mindestlohns in den vergangenen Jahren nicht viel geändert und die Berufe in der Branche bleiben weiter unattraktiv», konstatierte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Gutes Personal lasse sich nur mit guten Löhnen gewinnen und halten.

Ähnlich äußerten sich auch die Gewerkschaften. «Die Rekordmeldungen im Tourismus schlagen vielen Beschäftigten auf den Magen, denn sie haben davon nur mehr Arbeit, aber nicht mehr Einkommen», sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord. Insbesondere Köche würden nach wie vor schlecht bezahlt. Die Gewerkschaft NGG habe zurecht den Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Mecklenburg-Vorpommern gekündigt und fordere einen Euro pro Stunde mehr. Das entspreche einer Lohnerhöhung von 12 Prozent.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 17:19 Uhr