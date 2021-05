Tourismus : Tourismus: Weiteres Vorgehen soll Mittwoch beraten werden

Am Mittwoch kommender Woche will die Landesregierung über mögliche vorzeitige Lockerungen für den Tourismus beraten.

Schwerin | Das kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach einer Sonderkabinettssitzung am Donnerstag in Schwerin an. Dann seien kurzfristige Entscheidungen möglich. Ein konkretes Datum für mögliche Lockerungen nannte Glawe zunächst nicht. Wegen deutlich gesunkener Sieben-Tage-Inzidenzwerte pochen zahlreiche Tourismusvertreter auf frühere Lockerungen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.