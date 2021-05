Gesundheit : Tourismus und Gastgewerbe: Rufe nach Öffnungen werden lauter

Der Druck in Richtung Lockerungen im Tourismus und im Gastgewerbe wächst weiter. Das Nachbarland Schleswig-Holstein geht immer mehr Schritte hin zur Normalität. Mecklenburg-Vorpommern ist noch nicht so weit.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern mehren sich die Rufe nach weiteren Öffnungen des Tourismus. So droht nach Ansicht des CDU-Landesvorsitzenden Michael Sack die MV-Tourismusbranche von Schleswig-Holstein abgehängt zu werden. „Während jedermann mit einem negativen Testergebnis auf Sylt im Restaurant essen darf, darf man Mecklenburg-Vorpommern nur in Ausnahmefäl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.