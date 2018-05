Tourismus : Tourismus mit leichtem Plus ins neue Jahr gestartet

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist mit einem leichten Plus ins Jahr 2018 gestartet. Im Januar und Februar registrierte das Statistische Landesamt knapp 2,1 Millionen Übernachtungen in den Ferienunternehmen mit mindestens zehn Betten. Dies ist ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus Daten hervorgeht, die das Amt am Freitag in Schwerin veröffentlichte.

von dpa

04. Mai 2018, 10:59 Uhr

Getragen wurde der Aufschwung auch von Gästen aus dem Ausland: Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg von 48 100 in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 auf 55 400 im Januar und Februar 2018.

Im Gesamtjahr 2017 hatte die Branche im Nordosten ein Minus bei den Übernachtungen von 1,8 Prozent hinnehmen müssen. Insgesamt wurden 29,7 Millionen Gästenächte in den Betrieben mit mindestens zehn Betten gezählt. Die kleineren Vermieter gehen nicht in die Statistik ein.