Kriminalität : Totschlagsprozess in Rostock: 79-Jährige von Mann erschlagen

Weil er eine 79-jährige Güstrowerin mit einer Gartenschere erschlagen haben soll, muss sich vom kommenden Donnerstag an ein 44-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock verantworten. Der Ukrainer, der seit 2016 in Güstrow als Asylbewerber lebte, habe Mitte September 2019 die Frau zu Hause aufgesucht, um Geld oder Lebensmittel zu erbitten. Als sich die Frau weigerte, ihm Geld zu geben oder die Tür zu öffnen, habe der Angeklagte eine Gehwegplatte gegen die Eingangstür geworfen, um so ins Haus zu kommen. Dies funktionierte aber nicht.

von dpa

08. Mai 2020, 19:13 Uhr

Dann sei die Frau zur offenen Kellertreppe geeilt, um sie zu schließen. Doch der Mann sei schneller gewesen und habe sie sofort bedrängt. Als er erneut zurückgewiesen worden sei, habe er sie mit einer Gartenschere so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass die Frau gestorben sei. Wie das Landgericht hinzufügte, ist das Asylbegehren des Mannes, der seit dem Tattag in Untersuchungshaft sitzt, inzwischen rechtskräftig abgelehnt worden.