Prozesse : Totschlag in Güstrow: Prozess gegen 40-jährigen Mann

Weil er aus Eifersucht seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, muss sich von diesem Donnerstag (10.00 Uhr) an ein 40-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock wegen Totschlags verantworten. Den Gerichtsangaben zufolge war dem Verbrechen Anfang März dieses Jahres ein monatelanger Chat in einem sozialen Netzwerk vorausgegangen, bei dem er ein Fake-Profil benutzt haben soll. Nach einer 13-jährigen Beziehung habe der Angeklagte die Frau im Juni 2017 unter dem Pseudonym Mike Müller kontaktiert, um sie zu kontrollieren.

von dpa

23. August 2018, 06:13 Uhr

Daraus habe sich ein täglicher Chatkontakt entwickelt, der zunehmend von sexuellen Inhalten geprägt gewesen war. Für die Nacht zum 4. März sei ein Treffen in der neuen Wohnung des späteren Opfers in Güstrow vereinbart worden. Der mutmaßliche Täter sei auch eingelassen worden. Als er sich im Badezimmer der unbekleideten Frau gegenüber als Mike Müller offenbarte, sei es zum Streit gekommen. Als er sie mehrfach gegen den Kopf schlug, sei sie in die gefüllte Badewanne gefallen, wo er ihr mit einem Gemüsemesser zwölf Mal in die Brust gestochen haben soll. Anschließend habe er sich der Polizei gestellt. Den Angaben zufolge konnte nicht genau festgestellt werden, woran die Frau starb.