Notfälle : Totes Paar in Kleingarten: Keine Straftat

Der anfangs rätselhafte Tod eines älteren Ehepaares in einer Kleingartenanlage in Rostock im September 2019 wird keine strafrechtlichen Folgen haben. Wie ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, sind alle Ermittlungen in diesem Fall inzwischen eingestellt worden. Am 6. September 2019 hatte eine Frau die Leichen ihrer Eltern auf der Terrasse des Gartenhauses im Stadtteil Markgrafenheide unweit der Ostsee gefunden.

von dpa

16. Juli 2020, 09:03 Uhr