Kriminalität : Toter Säugling in Rostock: Staatsanwaltschaft ermittelt

von dpa

26. Mai 2019, 11:37 Uhr

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock am Samstag haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Obduktion sei für Sonntag angeordnet, die Ergebnisse lägen aber wahrscheinlich erst am Montag vor, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dann werde es neue Erkenntnisse zur Todesursache des Säuglings geben. Die Babyleiche war ohne Bekleidung im Bereich einer Straße im Stadtteil Lichtenhagen von einer Fußgängerin gefunden worden. Hinweise auf die Eltern des Säuglings liegen noch nicht vor.