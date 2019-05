Kriminalität : Toter Säugling in Rostock gefunden: Warten auf Obduktion

Viele Fragen sind nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock noch offen. Die Ermittler hoffen auf neue Erkenntnisse durch die Obduktion am Sonntag.

von dpa

26. Mai 2019, 12:11 Uhr

Der Fund eines toten Säuglings in Rostock-Lichtenhagen beschäftigt die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen laufen, neue Erkenntnisse gab es am Wochenende jedoch nicht. Die Obduktion der Leiche sei für Sonntag angeordnet, Ergebnisse lägen aber voraussichtlich erst am Montag vor, sagte Harald Nowack, der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft.

Eine Fußgängerin hatte die unbekleidete Babyleiche am Samstagnachmittag im Bereich einer Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gefunden. Sie rief die Polizei. Der ebenfalls verständigte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Babys feststellen. Umgehend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

Der Fund warf viele Fragen auf, die bis zum Sonntag unbeantwortet blieben. Die Todesursache war unklar, ebenso die Identität der Eltern des toten Babys. Auf neue Erkenntnisse hoffen die Ermittler durch die Obduktion, die über die Todesursache aufklären soll.

Im Zuge der Ermittlungen suchen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Zeugen, die eventuell Hinweise darauf haben, wie das Baby an den Fundort gelangte und wer die Eltern sein könnten.