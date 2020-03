Brände : Toter nach Hausbrand in Löwitz: Bewohner vermisst

In Vorpommern ist ein Wohnhaus ausgebrannt. Nach dem Löschen entdeckten Einsatzkräfte eine Leiche. Es könnte ein 69-jähriger Mann sein, der seit dem Brandausbruch vermisst wird. Er wohnte in dem Haus.

von dpa

04. März 2020, 17:03 Uhr

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Löwitz (Vorpommern-Greifswald) haben Einsatzkräfte eine Leiche in der Brandruine entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um den einzigen Bewohner des Hauses - einen 69-Jährigen - handeln, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam sagte. Die Staatsanwaltschaft habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die Identität und möglichst auch die Todesursache genauer zu klären. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht.

Die Identifizierung der Leiche sei schwierig und könne längere Zeit dauern, hieß es. Das Feuer war am Dienstagabend in dem Haus ausgebrochen. Ein Brandursachenermittler nahm den Brandort am Mittwoch in Augenschein. Der Experte wollte sich aber noch nicht näher festlegen, ob es eine technische Ursache gab oder auch eine fahrlässige Brandstiftung in Frage kommen kann.

50 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass der Brand auf andere Wohnhäuser übergriff, das Haus des Vermissten brannte aber komplett aus. Der am Haus entstandene Schaden wurde auf rund 30 000 Euro geschätzt.