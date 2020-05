Kriminalität : Toter in Wohnung in Rostock: 36-jähriger Bekannter in Haft

Schnelle Aufklärung einer Gewalttat in Rostock: Wenige Stunden nach dem Fund einer Leiche wird Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen.

10. Mai 2020, 12:02 Uhr

Ein 40-jähriger Mann ist in Rostock Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ein 36-jähriger Bekannter des Mannes wurde unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags am Samstag verhaftet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock sagte.

Die beiden Deutschen hatten nach den bisherigen Ermittlungen den Freitagabend zusammen in der Wohnung des 36-Jährigen verbracht. In der Nacht zu Samstag habe dieser seinen Bruder angerufen und ihm gesagt, es gehe ihm schlecht. Der Bruder sei zur Wohnung gefahren, habe dort den 40-jährigen Toten mit Kopf- und Stichverletzungen gefunden und die Polizei alarmiert.

Der Tatverdächtige wurde demnach wenig später in der Nähe gefunden und zunächst ins Krankenhaus gebracht. Er habe Schnittverletzungen an der Hand und am Arm, so der Staatsanwaltschaftssprecher. Die Verletzungen seien aber nicht so schwer gewesen wie anfangs angenommen. Später sei der Mann zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Details zum Tathergang und zur Ursache der Gewalttat teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.