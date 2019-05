Kriminalität : Toter Deutscher in Polen: Ermittlung dauert an

Im Falle des toten Deutschen von Swinemünde wird es nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Stettin (Szczecin) noch mindestens zwei Wochen dauern, bis die Obduktionsergebnisse vorliegen. Der 59-Jährige aus Greifswald, der zuletzt auf der Insel Usedom lebte, war am 7. Mai in der Nähe von Swinemünde (Swinoujscie) tot gefunden worden. Sein Auto stand auf einem Parkplatz im Seebad Ahlbeck. Die Ermittler gehen von einer Straftat aus. Wie Oberstaatsanwalt Martin Cloppenburg in Stralsund sagte, liegt die Ermittlungsarbeit bei den polnischen Behörden, weil der Tatort dort vermutet wird.

von dpa

10. Mai 2019, 13:24 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat Cloppenburg zufolge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Mann Deutscher war. Falls die polnischen Ermittler um Unterstützung bitten, werde die deutsche Seite Rechtshilfe leisten.

Auf der Insel Usedom hatte erst im März ein Mord für Aufsehen und Unsicherheit gesorgt. Zwei junge Männer werden verdächtigt, in Zinnowitz eine 18-Jährige ermordet zu haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft.