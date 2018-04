von dpa

20. April 2018, 15:44 Uhr

Ein 19-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wittenhagen ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto am Freitagmittag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann habe von den Rettungskräften nicht mehr reanimiert werden können.