Kriminalität : Tote Sechsjährige: Polizei sucht Lebensgefährten der Mutter

Nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach dem Lebensgefährten der Mutter. Wie der Rundfunksender «Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern» am Dienstag berichtete, war der Mann am Montagabend bei einer Vernehmung bei der Polizei in Pasewalk geflohen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dauerte die Suche am Dienstag noch an. Der Gesuchte soll die Retter am Samstag wegen des leblosen Kindes gerufen haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern, kündigte aber eine Pressemitteilung bis zum Nachmittag an.

von dpa

15. Januar 2019, 09:53 Uhr

Auch Rechtsmediziner und das Jugendamt sind weiter mit dem Fall beschäftigt. So sollen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen möglichst schnell klären, unter welchen Umständen das Kind am Samstag gestorben ist, da eine Obduktion zunächst kein eindeutiges Ergebnis gebracht hatte. Bisher könne man nur sagen, dass das Kind auf «nicht natürliche Weise ums Leben gekommen» sei, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Wegen der unklaren Lage hat das Jugendamt ein älteres Kind der Familie zu seinem leiblichen Vater gebracht, wie ein Kreissprecher in Greifswald sagte. Die Mutter mit einem Kleinkind sei in einer Mutter-und-Kind-Einrichtung untergebracht worden. Bisher sei die Familie aber nicht auffällig gewesen.

Die Leiche des Kindes war am Samstag in der Wohnung der Familie gefunden worden. Die Rettungskräfte hatten die Polizei gerufen, da Verletzungen vorlagen, die auch von einem Sturz - beispielsweise von einer Treppe - stammen könnten.