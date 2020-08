Notfälle : Tote in Ostsee stammt von der Insel Rügen

Die Identität einer Frau, die am Wochenende tot in der Ostsee vor Prerow (Vorpommern-Rügen) gefunden wurde, ist geklärt. Wie die Polizei am Mittwoch in Stralsund mitteilte, handelt es sich um eine allein lebende 78 Jahre alte Seniorin, die von der Insel Rügen stammt. Angehörige der Frau hätten sie anhand des am Dienstag veröffentlichten Bildes identifizieren können. Die Obduktion habe zudem ergeben, dass die Frau ertrunken ist. Trotzdem laufe das Todesermittlungsverfahren noch weiter, erklärte die Sprecherin.

von dpa

26. August 2020, 14:41 Uhr