Notfälle : Tote in Ostsee: Polizei sucht mit Bildern nach Hinweisen

Die Polizei in Vorpommern sucht weiter nach Hinweisen zur Identität einer Frau, die am Wochenende tot in der Ostsee vor Prerow (Vorpommern-Rügen) gefunden wurde. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde nun ein Bild der Frau veröffentlicht, um mögliche Angehörige zu finden. Eine Obduktion des Leichnams habe noch kein eindeutiges Ergebnis zu den Todesumständen geführt. «Wir können eine Straftat bisher nicht ausschließen», sagte die Sprecherin. Angaben zur Todesursache sollen aus Pietätsgründen und mit Rücksicht auf die Ermittlungen nicht veröffentlicht werden.

von dpa

25. August 2020, 16:41 Uhr