Film : Toni Kroos wird Kinoheld: Dreharbeiten im Nordosten

von dpa

26. Februar 2018, 07:29 Uhr

Der faszinierende Weg des deutschen Fußballweltmeisters Toni Kroos (28) aus dem vorpommerschen Greifswald zu Real Madrid soll nächstes Jahr als Dokumentarfilm in die Kinos kommen. Die Kölner Produktionsfirma Broadview TV arbeitet an einem 100-minütigen Streifen. Auch in Kroos' alter Heimat soll gefilmt werden. Fünf Drehtage seien in Mecklenburg-Vorpommern geplant, sagte eine Sprecherin von Broadview TV. Zu Wort sollen Familie und Wegbegleiter kommen. Die Dreharbeiten im Nordosten sollen bis Herbst 2018 abgeschlossen sein. Die Produktionsfirma hat bereits Erfahrungen mit Sportlerporträts. Sie brachte unter anderem «Klitschko» über die boxenden Klitschko-Brüder und «Der perfekte Wurf» über Basketball-Star Dirk Nowitzki auf die Leinwand.