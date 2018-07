Buntes : Tollkühne Wasserfahrzeuge bei Badewannenrallye

Bei der 29. Badewannenrallye in Plau am See haben am Samstag 21 Teams mit ihren zum Teil tollkühnen Wasserfahrzeugen für viel Gaudi gesorgt. Rund 5000 Besucher feierten die mutigen Mannschaften mit ihren Eigenbau-Booten, wie Michael Wufka vom Plauer Badewannenverein sagte. Allerdings erreichten nicht alle das Ziel des 579 Meter langen Parcours auf der Elde von der Schleuse bis zur Hubbrücke. Um Schnelligkeit oder ums Ankommen geht es bei der Rallye aber auch gar nicht.

von dpa

14. Juli 2018, 17:01 Uhr

Den Pokal für das originellste Boot nahm das einheimische Team «Mach mal Plau» mit nach Hause. Die fünf Mitglieder überzeugten die Jury durch ein wendefähiges Boot aus Fässern und zwei Plattformen, wie Wufka sagte. Auf der ersten Hälfte der Strecke war auf dem Boot die Nachbildung eines Parkplatzes mit Hinweisschildern auf Burgturm und Burgmuseum der Stadt zu sehen. Dann seien die Paddler abgesprungen und hätten das Boot im Wasser gedreht. Dann seien auf der Oberseite die Modelle von Burgturm und Burgmuseum zu sehen gewesen.

Bei den Kinderbooten siegte das Team «Star Wars Kids», ebenfalls aus Plau, mit dem Nachbau eines futuristischen, schwimmenden Raumschiffs im Star-Wars-Stil. Auch die schönste Bruchlandung wurde prämiert - mit dem Kenter-Pokal.

Für die «Badewannen» der Rallye gibt es nach Wufkas Worten keinerlei Vorgaben. Auch die Größe der Teams ist freigestellt. Einzelstarter seien ebenso dabei wie Mannschaften mit manchmal zehn Personen, sagte er. Was zähle, sei allein die Kreativität.