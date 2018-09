Kriminalität : Toilette als «Schutzraum»: Frauen überlisten Räuber

von dpa

11. September 2018, 08:13 Uhr

Zwei Tankstellenangestellte haben in Schwaan (Landkreis Rostock) zwei Räuber auf ganz einfache Art ausgetrickst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, sahen die Frauen die maskierten Täter kurz vor der Schließung am Montag gegen 22.00 Uhr kommen und flüchteten sich in einen «geschützten Raum», die Personaltoilette. Von dort aus alarmierten die Frauen die Polizei per Notruf, die sofort ausrückte. Die Räuber seien ohne Beute aus der Tankstelle am Stadtrand geflüchtet. Kriminelle überfallen Tankstellen laut Polizei häufiger in den späten Abendstunden, weil sie dann auf vollere Kassen zum Schichtschluss hoffen.