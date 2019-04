Kriminalität : Tötungsdelikt bei Boizenburg

von dpa

15. April 2019, 09:15 Uhr

In der Nähe von Boizenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat es ein Tötungsdelikt gegeben. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Laut dem Radiosender Ostseewelle handelte es sich um einen Beziehungsstreit in Bickhusen am Freitag, bei dem ein Mann seine Frau attackiert und daraufhin selbst die Einsatzkräfte alarmiert haben soll. Die Frau erlag den Angaben zufolge am Sonntag ihren schweren Verletzungen.