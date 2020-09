Prozesse : Tötung des Nachbarn und Schuss auf Polizei: Zehn Jahre Haft

Weil er seinen Nachbarn erstochen und auf einen Polizisten geschossen hat, ist ein 42-Jähriger aus Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Gleichzeitig ordnete das Landgericht Schwerin am Freitag die Unterbringungen des Mannes in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Er leide an einer schweren psychischen Störung, hieß es. Das Gericht verurteilte ihn wegen Totschlags, versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

von dpa

18. September 2020, 13:02 Uhr