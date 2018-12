Prozesse : Tötung der Ex-Freundin in Badewanne: Verteidigung plädiert

Im Prozess gegen einen 40-jährigen Mann um die Tötung seiner 36 Jahre alten Ex-Freundin in der Badewanne wird heute im Rostocker Landgericht das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Nach Überzeugung der Anklage hat der Mann Anfang März in Güstrow seine ehemalige Lebensgefährtin aus Eifersucht erstochen. Die Beziehung der beiden hatte 13 Jahre gedauert.

18. Dezember 2018, 05:45 Uhr

Der Tat sei ein monatelanger Chat in einem sozialen Netzwerk vorausgegangen, bei dem der Mann ein Fake-Profil «Mike Müller» benutzt habe. So habe er seine Ex-Lebensgefährtin getäuscht und sich ihr genähert. Der Mann hatte sich nach Auffassung der Anklage vermutlich mit einem Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft und seine Ex-Freundin in der Badewanne überrascht.

Der Prozess hatte im August begonnen. Zunächst lautete die Anklage auf Totschlag, die dann auf Mord erweitert wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im November für den Mann wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Das Urteil soll am kommenden Freitag verkündet werden.