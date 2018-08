Kriminalität : Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 bei Güstrow

Bei einem Verkehrsunfall auf der A19 südlich von Güstrow ist am Sonntagmorgen ein 78-jähriger Autofahrer aus Brandenburg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug in Höhe des Rastplatzes Bansower Forst nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gefahren. Der Aufprall sei so hart gewesen, dass der Wagen nach rechts geschleudert wurde und erst neben der Fahrbahn am Lärmschutzwall zum Stehen kam.

von dpa

26. August 2018, 16:37 Uhr

Der Fahrzeugführer sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, die 79jährige Beifahrerin mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin sei für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Autos über den Rastplatz geleitet worden.