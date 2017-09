Unfälle : Tödlicher Unfall überschattet Motorradtreffen der Bandidos

Das Jahrestreffen des Motorradclubs Bandidos in Neubrandenburg mit mehreren hundert Teilnehmern aus ganz Europa ist von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Ein 59-jähriger Motorradfahrer stieß am Samstagabend nahe Neuenkirchen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einer Eisenbahnunterführung frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin und ihre zwei Mitfahrer blieben unverletzt.