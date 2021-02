Unfälle : Tödlicher Unfall: Ermittlungen gegen Fahrer aus Sachsen

Nach einem schweren Unfall beim Überholen unweit von Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei gegen einen jungen Autofahrer aus Sachsen.

Blumenholz | Gegen den 34-Jährigen aus Leipzig besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg erklärte. Bei dem Frontalzusammenstoß am Freitag unweit von Weisdin war ein Mensch...

