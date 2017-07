Prozesse : Tödlicher Streit wegen 30 Euro: Revisionsprozess vor Ende

Der neu aufgerollte Prozess um die Tötung eines Mannes mit einer Schreckschusswaffe in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll heute am Landgericht Neubrandenburg zu Ende gehen. Vor der Urteilsverkündung will das Gericht aber neu aufgetauchte Zeugen aus dem Umfeld der Beteiligten hören. Sie sollen mehr Klarheit darüber bringen, ob der Angeklagte gezielt oder in Notwehr auf das Opfer geschossen hat. Der 30-jährige Schütze hatte auch im Revisionsprozess die Schüsse auf einem Hinterhof gestanden.