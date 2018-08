Unfälle : Tödlicher Motorradunfall bei Plau am See

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war dem Mann am Sonntagmorgen von einem Autofahrer im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 198 und der Landstraße 17 die Vorfahrt genommen worden. Bei der Kollision wurde der Fahrer so stark verletzt, dass er noch vor Ort starb. Im Auto waren während des Unfalls ein Mann und eine Frau. Beide wurden leicht verletzt. Genauere Angaben zur Identität der Beteiligten gab es zunächst nicht.

von dpa

26. August 2018, 13:02 Uhr

Für die Räumungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich vorübergehend gesperrt werden. Ein Sachverständiger sicherte Spuren, um den Unfallhergang abschließend zu klären.