Unfälle : Tödlicher Autounfall in Süderholz

von dpa

11. November 2018, 09:53 Uhr

Ein junger Mann ist in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Auto tödlich verunglückt. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kam der 18-Jährige am Samstagabend mit seinem Wagen zwischen den Ortsteilen Bartmannshagen und Willerswalde von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Seine 17-jährige Begleiterin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Den Fahrer konnte die Feuerwehr nur noch tot aus dem Wagen bergen.