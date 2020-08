Prozesse : Tödliche Raserei und Raub: Viereinhalb Jahre Haft gefordert

Im Prozess um einen Postautoraub und mehrere Verfolgungsjagden mit der Polizei hat die Staatsanwaltschaft viereinhalb Jahre Haft für den Hauptangeklagten verlangt. Der 21-Jährige sei der fahrlässigen Tötung, des Diebstahls in besonders schwerem Fall und der Straßenverkehrsgefährdung schuldig, erklärte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Dienstag, wie ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg mitteilte. Für die beiden Komplizen wurden eine Verwarnung und Arbeitsstunden sowie eine Bewährungsstrafe gefordert. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil soll am 1. September öffentlich verkündet werden.

von dpa

25. August 2020, 16:39 Uhr