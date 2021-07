Prozesse : Tödliche Attacke mit Cuttermesser: Prozess beginnt

Sechs Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Geburtstagsfeier muss sich der mutmaßliche Täter ab 20. Juli vor dem Landgericht Stralsund verantworten.

Stralsund | Wie das Gericht am Montag mitteilte, wird dem 21-jährigen Mann Totschlag und versuchter Mord vorgeworfen. Der Beschuldigte soll bei der Feier am 25. Januar in der Wohnung der Lebensgefährtin des Gastgebers erst den Jubilar und dann einen weiteren Gast mit einem Cuttermesser attackiert haben. Der Gastgeber wurde lebensgefährlich am Hals verletzt. Der z...

